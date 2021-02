Český spevák bojuje s rakovinou: Podstúpil chemoterapiu a potom... Čo sa to s ním deje?!

PRAHA - O tom, že bojuje s rakovinou, informoval spevák František Nedvěd v decembri 2020. To mal za sebou už niekoľkomesačnú liečbu. Aktuálne podstupuje ďalšie kolá chemoterapie, cíti sa zle a má príznaky, aké nečakal.

Františkovi Nedvědovi diagnostikovali rakovinu minulý rok krátko predtým, ako Českú republiku zasiahla pandémia koronavírusu. O chorobe však prehovoril až v decembri. Vtedy aj prezradil, že koncom roka má absolvovať tretiu terapiu.

„Už mám chemoterapiu za sebou, ale ešte kúsok zostal. Nie je mi dobre, je mi zle. Dejú sa mi veci, ktoré neviem, či k tomu patria, alebo je to niečo iné. Proste teraz mám v živote zmätok,” zveril sa portálu Život v Česku. „Musím byť trpezlivý. Keď sa to bude zlepšovať, tak to bude dobré. Bojím sa najviac o hlas,” dodal hudobník.

Už koncom minulého roka sa hovorilo, že kvôli zákernej chorobe trpí obrnou hlasiviek. Ako uviedol aj redaktor spomínaného českého portálu, Nedvěd nemôže plnohodnotne rozprávať a z jeho úst vychádza len šepot.