Hneď po chemoterapiách KORONAVÍRUS: Najhoršie obdobie českého hudobníka!

Od minulého roka neustále bojuje František Nedvěd so zdravotnými problémami. Najprv mu operovali srdce, potom musel podstúpiť liečbu rakoviny.

Zdroj: CT

Keď ukončil poslednú sériu chemoterapií a vrátil sa mu hlas, konečne si vydýchol. No nie na dlho! Legendárny spevák sa totiž nakazil koronavírusom. „Lekári zistili, že mám covid-19, keď som mal ísť na plánované očkovanie,” prezradil portálu Život v Česku.

Dnes umelcovi plynie posledný deň karantény, no do spevu mu ešte nie je. „Prišlo mi to všetko naraz, chemoterapia, rádioterapia, ožarovanie, bolo to niečo príšerné. A teraz do toho koronavírus. Postavím sa, motá sa mi hlava. Ráno mi je dobre, na obed a popoludní je to zlé, tak neviem, či to nespôsobuje to, že beriem lieky na srdce,” posťažoval sa Nedvěd, ktorý o pár mesiacov oslávi 74 rokov.