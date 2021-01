Beckham má nové tetovanie: Preboha! TOTO je fakt čudné

Na tele Brooklyna Beckhama pribudlo v uplynulých dňoch piate tetovanie, ktoré má byť akousi poctou jeho krásnej snúbenici. Mladík sa s touto informáciou zveril svojím followerom na Instagrame. Ku kresbe blondínkiných očí, ktoré zdobia jeho krk, pribudol ďalší zvláštny obrázok.

Brooklyn Beckham so svojou krásnou snúbenicou Nicolou. Zdroj: Instagram

Brooklyn si medzi svoje ramená dal vytetovať jeden zo zamilovaných listov od svojej snúbenice Nicoly. „Môj večný chlapec, prečítaj si toto vždy, keď budeš mať strach. Chcem, aby si vedel, ako veľmi si milovaný. Máš to najláskavejšie srdce, aké som kedy stretla a dúfam, že ani jeden deň nezostanem bez tvojej lásky. Myslím si, že si tak neuveriteľný. Všetko to dokážeme spolu prekonať. Len dýchaj pomaly a dôveruj. Nekonečne ťa milujem. Láska navždy. Tvoja budúca manželka,” stojí v spomínanom vyznaní, ktoré herečka dala svojmu milému.

Brooklyn Beckham sa na Instagrame pochválil novým tetovaním. Zdroj: Instagram

Reacie verejnosti na toto netradičné tetovanie sú rôzne. Niektorí neskrývajú nadšenie z tohto romantického gesta, iní nechápavo krútia hlavou. Do druhej skupiny patrí aj moderátor rannej relácie Good Morning Britain - Piers Morgan.

„Gratulujem Brooklynovi Beckhamovi, ktorý je... Čo on je? Známe dieťa, k jeho novému tetovaniu. Predstavte si, že sa rozídu a nájde si inú. Bude si musieť dať vytetovať iné oči. Čím bude starší, na jeho chrbte ešte bude dosť párov očí,” zabával sa na mladíkovu adresu moderátor. „Keby Boh chcel, aby sme mali tetovanie, tak by nám ich dal už pri narodení, nie? A David Beckham, veď on celý je dnes jedno veľké tetovanie. A teraz to robia jeho deti. Dať si na krk oči tvojej frajerky aleo snúbenice je jednoducho strašidelné a čudné. Nie je to romantické. Je to tá najpodivnejšia vec, akú som kedy videl,” vyjadril Morgan svoj názor. Stotožňujete sa s ním?

Brooklyn Beckham má na svojom tele viacero tetovaní. Päť z nich je akousi poctou jeho snúbenici Nicole. Zdroj: Instagram