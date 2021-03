Beckhamovci a ich dôkaz lásky: Ehm! Toto je fakt DIVNÉ...

Najstarší syn úspešného futbalistu Davida Beckhama a jeho manželky, bývalej speváčky a módnej návrhárky Victorie Beckham - Brooklyn má za sebou viacero vzťahov a románikov. V októbri 2019 priznal, že tvorí pár s o štyri roky staršou herečkou Nicolou Peltz. Deväť mesiacov na to ju požiadal o ruku a v médiách sa už párkrát špekulovalo o tom, či z nich už náhodou nie sú aj manželia.

Je ale dosť pravdepodobné, že v prípade, ak by sa táto dvojica sobášila, tak by išlo o okázalú a honosnú udalosť. Obaja totiž radi prejavujú svoje city verejne. Za zmienku stoja aj ich netradičné prejavy lásky. Mladík, ktorý sa rád prezentuje ako fotograf, si napríklad nechal vytetovať na krk oči svojej vyvolenej a úryvok z milostného listu, ktorý mu adresovala.

Beckham má nové tetovanie: Preboha! TOTO je fakt čudné

Ako sa blondínka najnovśie pochválila na sociálnej sieti Instagram, do zbierky im pribudla ďalšia zvláštnosť. „Nechala som z našich zubov múdrosti spraviť zlaté prívesky. Si mojím najlepším priateľom,” okomentovala zábery nezvyčajných šperkov Nicola.

Brooklyn Beckham a jeho snúbenica Nicola Peltz majú prívesky zo svojich zubov múdrosti. Zdroj: Instagram

Zrejme sa nájde mnoho jedincov, ktorým takýto prejav lásky príde zvláštny. Za zmienku stojí, že herečka Angelina Jolie a jej bývalý manžel Billy Bob Thornton nosili svojho času so sebou prívesok s krvou toho druhého. Ani to im ale nezaručilo, aby zostali spolu až kým ich smrť nerozdelí. Ktovie, či to v prípade Beckhama a Nicoly bude iné...