Český herec radšej ani nevychádza z domu: Priznal Covid-19 a... Potom to prišlo!

Koncom septembra Václav Kopta priznal, že je tiež nakazený. A keď koronavírus udrel plnou silou, napísal herec na Instagram emotívny status. „Všetkým, ktorí tvrdia, že covid-19 je virtuálna manipulácia slúžiaca mocným tohto sveta k jeho ovládnutiu, odkazujem jediné. Ste hlupáci a modlite sa, aby sa tento frajer nepozrel tiež na vás! Všetkým ostatným želám veľa zdravia a optimizmu,” uviedol herec začiatkom októbra.

Zdroj: Instagram VK

„Takže mi akože nič nie je? Tie prepotené noci, ranné zimnice, to je vlastne len taký Matrix? Keby som nemal už desiaty deň horúčku 39, tak sa tomu zasmejem,” komentoval jemne rozčúlene reakcie ľudí. Jeho slová totiž nezostali bez odozvy. A dotkli sa samozrejme najmä tých, ktorých nazval hlupákmi.

Podľa denníku Aha sa k Václavovmu stavu negatívne vyjadrili stovky ľudí. Písali veci ako: „Nerob sa, že umieraš. Môžeš si za to sám! Keby si nebol tučný, nechytíš covid...”

Herca sa to tak dotklo, že sa vyjadril, že to radšej ani nemal písať. „V tých horúčkach som ale mal pocit, že to musím urobiť,” povedal spomínanému denníku. A dnes, hoci je už fit, tak sa stále drží v ústraní. „Radšej ani nevychádzam z domu,” priznal Kopta.