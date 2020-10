Bea a Mário po vypadnutí z Farmy: Čo ich sklamalo a s kým sa nechcú stretnúť?

BRATISLAVA - V spoločnosti ostatných farmárov patrili k tým obľúbenejším a na Farme by zrejme ešte nejaký ten piatok zotrvali - teda, pokiaľ by ich do duelu nevzali prešpekulovaní "kamaráti", pre ktorých boli iba vstupenkou k najľahšiemu návratu. Beáta Rusnáková a Mário Rigó už síce môžu na rozprávkovú výhru zabudnúť, no z hry odišli so vztýčenými hlavami. Koniec-koncov, do šou sa vraj ani neprihlásili pre vidinu peňazí. Čo teda zamýšľajú, aký dnes majú pohľad na zvyšné osadenstvo na statku a kto ich v televízii šokoval? To a ešte viac sme sa pýtali v našom rozhovore!

Aké boli vaše pocity, keď ste si doma v televízii pozreli Farmu a videli ste všetko, čo sa tam dialo?

Bea: Keď som videla Farmu ako divák, tak som bola zhrozená, že ako tam strašne všetci vyzeráme a aj koľko intríg sa na Farme odohralo. Z pohľadu diváka musím povedať, že keby som tam nebola a nevedela všetko, čo som tam prežila, tak je to pre mňa hrozné. Ale z môjho pohľadu som na Farme neurobila nič, za čo by som sa musela hanbiť.

Mário: Ja musím povedať, že keď som si pozrel Farmu v telke, tak som nemal so sebou problém, lebo ja pôsobím tak isto, ako aj v reáli. A som rád, že som to zvládol.

Bea: Pozitívne ma určite prekvapil Lukáš, ktorého som si nesmierne obľúbila. On tam bol taký náš psychológ, bolo naozaj úžasné, že sme ho tam mali a že bol taká naša opora. Negatívne asi Sára. Ja som s ňou mala na začiatku super vzťah a neskôr to celé upadlo. Podľa mňa sa časom veľmi zmenila, respektíve ukázala svoju pravú tvár a negatívne ma svojím správaním sklamala. To, čo som videla v televízii, som presne s ňou zažila aj na Farme, takže svoj názor, keď som s ňou bola na Farme, som nezmenila ani ako divák Farmy pred televíznou obrazovkou.

Mário: Nevedel by som to ohodnotiť, lebo ja som tam s nikým nemal naozaj žiadny konflikt, hádku. Každý ma tam mal rád, lebo ja som veľmi úprimný človek. Od začiatku som hovoril, že som neprišiel vyhrať ani bojovať, prišiel som si Farmu užiť a vyskúšať život na Farme a som veľmi rád, že som to dal. Lebo moje telo mi už dávalo signály, že nie je celkom v poriadku. Na konci som už mal aj zdravotné problémy, ale našťastie psychiku mám veľmi silnú, takže som to zvládol a bolo to pre mňa niečo neskutočné a krásne, že som to takto zvládol. Zdravotné problémy som mal zo stravy, z hladu, tráviace problémy, bolesti žalúdka, bolo to veľmi nepríjemné a už som sa začal aj báť.

Na výhru síce nesiahli, no na Farme získali niečo celkom iné - pravé priateľstvo. Zdroj: TV MARKÍZA

Je niekto, s kým sa v "reálnom živote" mimo Farmy stretnúť nechcete?

Bea: Ja sa budem chcieť určite stretnúť s každým. Asi budem mať menší problém pri stretnutí s Rebekou a s Heňom vzhľadom k tomu, že sa k nám zachovali, ako sa zachovali. Ale všetko ukáže čas.

Mário: Ja sa rád určite stretnem s každým, s nikým nemám problém. Každý, čo si tam navaril, nech si to aj zje. Je to ich osobná vec, ja to neriešim. Každý je taký, aký je a každý nech ohodnotí sám seba. Ja ich beriem takých, akí sú. Nechcel by som ich zmeniť, lebo každý je taký, aký sa narodil.

Ktorý zážitok z Farmy hodnotíte ako najlepší a ktorý ako ten najhorší?

Bea: Najlepší zážitok pre mňa bola asi celá Farma. Každý deň boli také emotívne výkyvy, vždy prišlo nejaké prekvapenie. Najväčšie prekvapenie prišlo, keď sa vrátili chalupkári, to bol pre mňa najväčší emotívny zážitok. Bola som z toho úplne šťastná, keď som videla návrat Lukáša, Maje a, samozrejme, Mária. Najhorší zážitok bol asi posledná voľba duelantov, keď nás zvolili ľudia, ktorým sme verili...

Mário: Negatívny zážitok súhlasím s Beou, že bola naša voľba do duelu. Lebo keď som sa vrátil z Chalúpky, tak som sa tešil, že budem môcť stráviť ešte nejaký čas na Farme. Hlavne s Beou, Lukášom a Evkou, ktorí sú pre mňa top ľudia z Farmy. Ale na Farme je podľa mňa každá sekunda zážitok, tam sa stále niečo deje, človek si to veľmi užíva a prežíva.

Beata Rusnáková a Mário Rigó odpovedali na naše otázky Zdroj: TV MARKÍZA

Komu z farmárov by ste napokon úprimne dopriali víťazstvo?

Bea: Víťazstvo by som dopriala Lukášovi, lebo on je pre mňa človek s jedným veľkým srdcom, ktorý by si to zaslúžil úplne najviac.

Mário: Ja som od začiatku hovoril, že by som výhru najviac doprial Lukášovi a zo žien určite Xenke.

Čo z Farmy vám v skutočnom živote najviac chýba?

Bea: Najviac z Farmy mi určite chýbajú ľudia, zážitky s nimi, to vypnutie z reality, kľud... Neriešili sme, koľko je hodín, ani žiadne bežné životné veci. Odtrhli sme sa od reality a žili takým pokojným životom.

Mário: Mne tiež veľmi chýbajú ľudia, lebo som si na nich veľmi zvykol... Ale tak postupne sa dostávam do reality a snažím sa dostať do formy, v akej som bol pred Farmou.

Mário, ty si podľa všetkého potrpíš na komfort a starostlivosť. Čo si urobil ako prvé, keď si prišiel domov?

Mário: Keď som prišiel domov, tak to bol pre každého strašný šok, pre celú rodinu aj kamarátov, lebo som mal -10 kíl, prišiel som na totálku opálený, niekde až spálený. A naozaj som aj smrdel, tak ma rýchlo poslali sa umyť, ale ja som to neriešil, lebo som už bol zvyknutý. A čo sa týka kozmetických úkonov, tak v tom mám šťastie, že brat Luis je kozmetik, tak hneď si ma zobral do parády. Hneď som mal čistenie pleti, hneď ma upravoval, volal som aj kaderníčke. Ale ešte stále nie som na sto percent upravený, takže ešte musím ponavštevovať nejaké salóniky...

Bea s Máriom vypadli v poslednom dueli - vyzvali ich Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko Zdroj: TV MARKÍZA

Ako vnímala tvoj návrat domov dcérka?

Mário: Natálka bola celá šťastná, keď ma zbadala, tak bola ako také lepidlo, stále ma len hladkala a bozkávala. Farmu pozerala každý deň a teraz ju pozeráme spolu.

Obaja ste získali mnoho fanúšikov. Aké sú ich reakcie? Prišli aj nejaké pozvania na rande?

Mário: Mám milión žiadostí, stále ma niekto pozýva, ale ešte som nemal čas sa všetkým venovať, ale sľúbil som im, že sa im postupne budem každému venovať a každému odpíšem.

Bea: Mne prišlo takisto veľké množstvo správ, skoro mi mobil vybuchol. Prišli rôzne správy, aj hejty, ale tie neriešim, lebo to je každého osobný názor... Ale bolo tam omnoho viac pozitívnych správ a to ma tak dobilo energiou po tej Farme, že cítili zo mňa tú pozitivitu a naozaj som bola veľmi šťastná, že mi chodili správy, že mám dobré srdce, že mám zostať taká, aká som. A to som chcela aj dokázať všetkým, že tam nejde o tú výhru, ale o výhru srdca... Treba hrať srdcom, nie rozumom.