Hviezda zo Spice Girls zabúda na rozchod po svojom: Milenca si hľadá na zoznamke!

LONDÝN - Z rozchodu sa spamätáva po svojom... Reč je o bývalej členke legendárnej skupiny Spice Girls - Melanie Chisholm (48), ktorú fanúšikovia tohto dievčenského zoskupenia poznajú ako Mel C. Tá sa po rozchode so svojim partnerom rozhodla hľadať šťastie na populárnej zoznamke.

Mel C a hudobný producent Joe Marshall tvorili pár 7 rokov. V auguste tohto roka sa však rozišli. Dôvodom konca ich vzťahu malo byť to, že boli obaja pracovne veľmi vyťažení a hlavne známa speváčka nemala na vzťah veľa času.

Galéria fotiek (6) Mel C

Zdroj: SITA

Podľa najnovších informácii sa však zdá, že život vo vzťahu umelkyni predsa len chýba. Rozhodla sa totiž, že svoje šťastie skúsi na zoznamkách. Hudobníčka však nevyužíva celebritné platformy, ale aktívna je najmä v aplikácii Hinge, ktorú využívajú aj bežní ľudia.

V podcaste Not Ma Bagg, v ktorom bola hosťkou, však prezradila, že v hľadaní toho pravého zatiaľ veľa šťastie nemala. „Čo sa to s tou aplikáciou deje? Som slobodná, a tak som sa tam trošku porozhliadla, ale nie z čoho vyberať. Vyzerá to tak, že je tam veľa pekných dievčat, ale všetci pekní chalani sú gayovia," povedala umelkyňa.