Spajska (49) ukázala namakané brucho: Fíha, prezývke Sporty nerobí hanbu ani po rokoch!

CHELTENHAM - Fíha! Melanie Chisholm (49) je verejnosti známa predovšetkým pod prezývkou Mel C, no pred 27 rokmi ju svet spoznal aj ako Sporty Spice. Speváčka sa hudbe venuje dodnes a rovnako ako v časoch Spice Girls, aj rok pred 50-kou má dokonalo vyšportované telo. Pozrite, svojej dávnej prezývke hanbu rozhodne nerobí!

Mel C v nedeľu vystupovala na festivale Wychwood na dostihovej dráhe v Cheltenhame. A okrem svojho nespochybniteľného hudobného talentu, predviedla aj rovnako vyšportované telo ako pred rokmi. Speváčka pritom už o rok oslávi svoje 50. narodeniny. No pri pohľade na ňu by to tipoval len málokto.

Hviezda Spice Girls mala na sebe modro-žltú športovú podprsenku známej značky, ku ktorej doladila modré šuštiakové nohavice. A jej brucho a vyrysované ruky napovedajú, že vo fitness centre trávi veľa hodín. Na brušku sa jej črtali tehličky a ruky ozdobené tetovaniami, by jej mohla závidieť nejedna vrcholová športovkyňa.

No napriek tomu, že Mel C miluje športový štýl obliekania, vie byť aj za zvodnú ženu v sexi šatách. A to určite oceňuje aj jej údajný priateľ. Speváčka vraj randí s majiteľom galérie Cassiusom Colmanom. „Do ničoho sa neponáhľa, užili si pár rande v Londýne. Všetko ide dobre a zdá sa, že je naozaj šťastná,“ prezradil DailyMail zdroj.