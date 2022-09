Bolestné priznanie hviezdnej Spajsky: Trpela vážnou chorobou a chcela sa zabiť!

Mel C - vlastným menom Melanie Chisholm - patrila na konci minulého storočia medzi tie najžiarivejšie hviezdy hudobného sveta. Spolu s kolegyňami zo skupiny Spice Girls produkovali jeden hit za druhým, čo im prinieslo celosvetovú slávu.

Tej by sa však Melanie najradšej zďaleka vyhla. Hudobníčka totiž musela čeliť komentárom na jej postavu, ktoré sa jej dotkli viac, akoby si mohli ľudia myslieť. Táto situácia spôsobila stravovacie problémy a počas najhoršieho obdobia dokonca uvažovala o samovražde.

Galéria fotiek (5) Mel C

Zdroj: profimedia.sk

Tieto problémy začali približne v roku 1994. Všetko spôsobili narážky na to, že jej stehná sú príliš veľké. Kvôli tomu si vybudovala strach zo sacharidov a tukov. Nakoniec zo svojho jedálnička vylúčila takmer úplne všetko. Niekoľko rokov tak podľa jej slov jedla len ovocie a zeleninu.

Toto temné obdobie opísala vo svojej biografii. „Keď si spomeniem na toto obdobie, netuším, ako som to zvládla. Niekoľko rokov som na tom bola veľmi zle. Spôsob, akým som žila spolu s náročným programom... Bolo to ťažké," odhalila Melanie.

Galéria fotiek (5) Melanie Chisholm

Zdroj: SITA

„Najhoršie to bolo po rozpade kapely. Bola som úplne na dne. Nezdravo som sa stravovala a veľa som pila, niekedy až do bezvedomia. Cítila som sa hrozne nechutná. Hanbila som sa za seba. Musela som to udržať v tajnosti. Niekedy som sa snažila utešovať sa, že to nie je až také zlé. Ale vedela som, že to čo robím, nie je správne a nemôžem v tom pokračovať," povedala speváčka.