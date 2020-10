Česká herečka s koronavírusom: Takto sa nakazila a... Manžel skončil v nemocnici na kyslíku!

PRAHA - Bola len na nákup a priniesla si okrem potravín aj koronavírus. Herečka Zora Jandová (62) sa síce snažila izolovať od svojej rodiny, no nakoniec boli pozitívni všetci. A jej manžel, hudobník a textár Zdeněk Merta (69), skončil dokonca v nemocnici.

Herečka Zora Jandová si je istá, že sa nakazila pri nakupovaní. „Vracala som vozík v nákupnom centre a pán za mnou nemal rúško a strašne kašľal. Bol odo mňa asi pol metra,” povedala pre Blesk umelkyňa, ktorá sa v tej chvíli snažila čo najrýchlejšie vzdialiť. Lenže o tri dni už mala neprehliadnuteľné príznaky.

„Cítila som sa zle, mala som pálčivú bolesť po celom tele, nedalo sa ani rozoznať, či sú to kĺby, koža a lebo svaly. Stratila som čuch, ale chuť mi zostala,” opísala prejavy choroby. Keďže býva nielen s manželom, ale aj s rodinou staršej dcéry, hneď sa izolovala a jedlo jej nosili ku dverám. No táto snaha už bola márna. Zora stihla rodinu nakaziť.

Po týždni si mysleli, že sa všetko zlepšuje a rýchlo sa z toho dostanú, no manželovi Zdeňkovi bolo zrazu oveľa horšie. „Covid sa správa divoko a neočakávane,” skonštatoval skladateľ, ktorý mal vysoké teploty, zle sa mu dýchalo a nakoniec so zápalom pľúc skončil v nemocnici, kde mu museli dodávať kyslík. „Pritom som nič neurobil zle, neriskoval som. Tá choroba má ale nevyspytateľný priebeh. Som inak dosť trénovaný a pomerne zdravý človek. Ani tak nezáleží na tom, koľko máte rokov, robí si to, čo chce,” vyhlásil.