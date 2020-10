Český herec skončil na intenzívke: Korona je ako waterboarding... Je to mučenie!

Herec Petr Čtvrtníček patrí do skupiny umelcov, ktorí sa nakazili, keď nahrávali novú audioknihu. Všetci šiesti mali koronavírus – každý s rôznym priebehom, ale práve on na tom bol najhoršie.

Spočiatku ho boleli kĺby, bol unavený a mal ďalšie mierne príznaky. Myslel si, že je iba prechladnutý. Lenže neskôr sa jeho stav skomplikoval a nemohol dýchať. Skončil na JIS-ke. „Hovoril som si, že som prechladol, klasická viróza. Potom to človeka vezme do nejakých klieští, vyzerá to ako riadne sprostá chrípka, potom nemôžete dýchať, ste ako v sude, keď sa topíte. Nebolo mi vôbec dobre. Myslím, že trošičku viem, ako vyzerá waterboarding,” uviedol herec v podcaste na vlnách Českého rozhlasu.

Waterboarding je technika mučenia, pri ktorej človek dostane na tvár handru tak, aby mu blokovala dýchacie cesty. Následne sa na handru leje voda. Toto mučenie má simulovať topenie. Využívala ho údajne aj CIA, v roku 2009 prezident Barack Obama podpísal nariadenie, ktoré zakázalo akejkoľvek vládnej inštitúcii používať toto mučenie.