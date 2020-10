Pikantná FOTO Osbournovcov... A takto vyzerá ich sex!

LOS ANGELES - Provokujú aj na staré kolená! Reč je o kontroverzných manželoch Osbournovcoch. Legendárny Ozzy (71) a jeho manželka Sharon (67) nikdy nemali problém deliť sa so svetom o svoje súkromie. A nemení sa to ani s pribúdajúcimi rokmi. Veď, posúďte sami!

Sharon Osbourne je súčasťou diskusnej relácie s názvom The Talk. V nej bol minule na pretrase sexuálny život žien v zrelšom veku. Aj manželka legendárneho speváka a hudobníka dostala otázku, ako to vyzerá u nej v intímnej oblasti.

„Všetci vieme, že my sme mali toho sexu veľa. To nie je žiadne tajomstvo. Ale teraz je toho už pomenej. Zvykli sme mať sex aj trikrát do dňa, ale teraz povedzme párkrát za týždeň. A to je v dlhoročnom vzťahu podľa mňa normálne,” uviedla Sharon.

Tá o čosi neskôr zverejnila na sociálnej sieti Instagram zaujímavej fotku. Na nej sú Sharon a Ozzy nahí, zvečnení vo vani.

Sharon a Ozzy Osbournovci spečatili svoju lásku svadbou v roku 1982 a majú spolu dcéry Aimee, Kelly a syna Jacka. Slávny spevák a hudobník nedávno priznal, že trpí Parkinsonovou chorobou.

Sharon Osbourne zverejnila na Instagrame takúto zaujímavú intímnu momentku. Zdroj: Instagram