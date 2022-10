Zdrogovaný Ozzy Osbourne robil ŠIALENÉ VECI: Hotelová izba PLNÁ KRVI a... Podpálil kolegu!

Formáciu Black Sabbath založila v roku 1968 skupina mladých hudobníkov, ktorí zrejme ani v najmenšom nedúfali, že zaznamenajú taký obrovský úspech. Pri zrode tohto, dnes už legendárneho, zoskupenia stála aj dvojica Ozzy Osbourne a gitarista Tony Iommi (74).

Galéria fotiek (9) Britská skupina Black Sabbath.

Zdroj: Twitter.com/Metal Injection

Počas ich najväčšej slávy si užívali život plnými dúškami, čo platilo hlavne o Osbourneovi. Je verejne známe, že pred ním nebola v bezpečí žiadna hotelová izba. Všetky svoje zážitky sa rozhodol spísať spomínaný Iommi, ktorý tak priblížil vyčíňanie slávnej kapely celej verejnosti.

Urobil tak prostredníctvom knihy s názvom Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath. „Keď užívate drogy, tak sa často stane, že sa začnete nudiť. Vtedy musíte niečo urobiť. Napríkad Ozzy raz ťahal cez okno žraloka, ktorého samozrejme roztrhal a celú našu izbu zašpinil od krvi," uvádza okrem iného autor.

Príbehov ako tento, má zrejme skupina veľmi veľa. Potvrdzuje to aj ďalšia historka z knihy. Počas toho, ako si užívali relax na izbe, dostal Osbourne šialený nápad. „Ozzy sa spýtal Billa Warda, či ho môže zapáliť. Bill mu odpovedal, že je zaneprázdnený, takže až o chvíľu. Keď k tomu prišlo, hodil som im alkohol a Ozzy mu naozaj zapálil nohy," uviedol Iommi. Bubeník Bill Ward skončil vďaka tomuto nápadu v nemocnici s popáleninami tretieho stupňa.

Osbourne sa však už približne 15 rokov drog nedotkol a snaží sa žiť zdravý a usporiadaný život. V roku 2019 mu diagnostikovali parkinsonovu chorobu. Počas týchto rokov mu je veľkou oporou jeho manželka Sharon (70), s ktorou si povedali svoje áno v roku 1982.

Galéria fotiek (9) Ozzy Osbourne s manželkou Sharon

Zdroj: SITA/Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP