Kelly Osbourne v TAJNOSTI porodila: Pyšná babka vytárala aj meno... Ehm, dieťatko sa volá ako mesto!

LOS ANGELES - Už pár týždňov sa raduje z milovaného vnúčika! A moderátorka Sharon Osbourne (70) sa rozhodla, že to už viac nebude tajiť. V šou Talk TV dokonca prezradila, ako sa dieťatko volá.

Keď Kelly Osbourne v máji minulého roka na sociálnej sieti Instagram prezradila, že je tehotná, mnohých fanúšikov touto správou veľmi potešila. Spoločne s otcom dieťatka - DJ-om Sidney George Wilsonom, ktorý pôsobí vo formácii SlipKnoT sa však k tejto radostnej novinke viac nevyjadrovali.

Rovnako tak sa im podarilo utajiť aj to, že ich prvý potomok už prišiel na svet. V médiách sa už ale špekulovalo, že sa tak malo stať už v novembri. Nikto však tieto dohady nepotvrdil ani nevyvrátil.

Dnes už je ale známe, že dieťatko je ozaj na svete a že je to teda chlapček. Prezradila to pyšná babička Sharon v rámci šou Talk TV. Keď sa jej kolegyňa pýtala, či so starostlivosťou o vnúčika pomáha, odpovedala: „Vedú si veľmi dobre. Som na nich pyšná.”

Sharon zároveň prezradila, že chlapček sa volá Sydney a má meno po otcovi. Mnohí si však nepochybne hneď vybavia austrálske mesto.

Pre Sharon Osbourne nejde o prvé vnúčatko. Jej syn Jack je už totiž štvornásobným otcom.