Slávna Lady Gaga zverejnila FOTO s mamou: Ak bude takto vyzerať na staré kolená, tak... WAU!

LOS ANGELES - Podobu nezaprú! Šoubiznis je plný inšpiratívnych a úspešnych žien, ku ktorým rozhodne patrí aj speváčka Lady Gaga (34). Tá má novinku, na ktorej sa podieľala spolu so svojou mamou - filantropkou Cynthiou Germanotta (66). Pri tej príleźitosti zverejnila blondínka na sociálnej sieti Instagram ich spoločnú momentku a fanúšikovia neskrývajú nadšenie.

Aká matka, taká Katka! To rozhodne platí v prípade mnohých šoubiznisových hviezd a žien, ktoré ich priviedli na svet. Výnimkou nie sú ani Lady Gaga a jej mamina Cynthia. 66-ročná blondínka sa venuje napríklad nadácii Born This Way, ktorú založili spoločne s jej slávnou dcérou.

V týchto dňoch vychádza kniha, ktorá je akousi zbierkou motivačných príbehov napísaných mladými ľuďmi. Blondínka robí knihe reklamu aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Pri tej príleźitosti zverejnila aj fotku so svojou mamou a viacerí fanúšikovia komentujú, ako sa obe dámy na seba podobajú. „Ak budeš po 60-tke takto vyzerať, môžeš byť spokojná. Obe ste krásne. Mama je ako tvoja staršia sestra,” znejú vybrané z reakcií.

Lady Gaga v spomínanej knihe poskytla aj svoj príbeh. Umelkyňa nemá problém otvorene hovoriť o svojom súkromí. V poslednom rozhovore pre CBS Sunday Morning napríklad prezradila, že v minulosti mala samovražedné myšlienky. Veľké psychické problémy jej spôsobovalo aj to, že je slávna a nemá ani štipku súkromia. Usiluje sa s tým však vysporiadať a zároveň sa učí mať samú seba rada.

Lady Gaga so svojou mamou Cynthiou. Zdroj: Instagram