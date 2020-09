Jeho prsty boli zrazu vo mne! Slávna modelka šokuje bolestivým priznaním

NEW YORK - Nepríjemné spomienky! Emily Ratajkowski (29) je dnes známou modelkou, ktorej krivky pozná hádam celý svet. Aktuálne však zaujala otvorenou spoveďou pre New York Magazine. V nej hovoria obvinila známeho fotografa z toho, že ju zneužil.

Emily Ratajkowski má na konte množstvo odvážnych fotení, pri ktorých okrem šiat musel ísť bokom aj ostych. Kráska nikdy nepatrila medzi hanblivky. Avšak na spoluprácu s fotografom Jonathanom Lederom nespomína vôbec v dobrom.

So spomínaným fotografom sa stretli v roku 2012, keď mali pre magazín Darius fotiť nehonorovaný editoriál. Emily v tom čase nebola až taká známa, ako dnes, a tak na návrh svojej agentky pristala. Zábery vznikali v Jonathanovom dome a kráska pred ním pózovala v spodnej bilelizni, neskôr aj nahá.

Ratajkowski priznáva, že počas fotenia bola opitá. Fotograf sa jej vypytoval na jej milostný život a neskôr sa jej začal dotýkať. „To, čo nasledovalo potom, vnímam rozmazane. Nepamätám si, že by sme sa bozkávali. Ale jeho prstyy boli zrazu vo mne. Stále tvrdšie tlačil a dotýkal sa ma tak bolestivo, ako nikto nikdy predtým ani potom. Naozaj ma to veľmi bolelo,” šokovala spomienkami Emily. Tá napokon nabrala silu, aby fotografovu ruku odtiahla. „On nič nepovedal, len sa postavil a potichu vybehol do tmy po schodoch,” dodala kráska. V tú noc vo fotografovom dome prespala. Leder sa ráno tváril, akoby sa nič nestalo a ponúkal jej kávu...

Na spoluprácu s týmto pánom chcela Emily čo najskôr zabudnúť. On však o štyri roky neskôr vydal knihu, v ktorej boli modelkine nahé fotky zverejnené bez jej vedomia a súhlasu.

Leder všetky obvinenia popiera. „To je to nahé dievča z klipu Robina Thicke? Naozaj chcete, aby niekto veril, že bola obeťou?” reagoval fotograf.