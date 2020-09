Legednárny Ozzy Osbourne po dlhšej dobe na verejnosti: Aha, je z neho iný človek!

LOS ANGELES - Princ temnoty je minulosťou! Tmavá hriva je už od nepamäti jedným z poznávacích znakov legendárneho Ozzyho Osbourna (71). Ten začiatkom roka priznal, že trpí Parkinsonovou chorobou. Na verejnosti sa v poslednom čase, aj v súvislosti so zúriacou pandémiou COVID-19, príliš neukazoval. Bulvárnym fotografom sa ho však v uplynulých dňoch podarilo zvečniť, keď v aute čakal na svoju manželku Sharon (67).

Manželia Osbournovci boli začiatkom roka ako hostia v šou Good Morning America. Počas rozhovoru s moderátorkou Robin Roberts prezradili, že líder kapely Black Sabbath trpí Parkinsonovou chorobou. Lekári mu ju diagnostikovali vo februári 2019. Ozzy sa tiež netajil tým, že plánuje podstúpiť liečbu vo Švajčiarsku. Koronavírus však jeho plány prekazil.

Ozzymu je nepochybne veľkou oporou jeho žena Sharon. Tá aj v týchto dňoch zdieľala na sociálnej sieti Instagram jeho fotku, ku ktorej pridala srdiečko. Na zábere však speváka príliš nevidno, je otočený chrbtom.

Zdroj: Instagram

Paprazzom sa ho však nedávno podarilo zvečniť, ako v aute čakal, kým jeho žena nakúpi. Ako vidno, jeho tmavá hriva je minulosťou a so śedivými vlasmi vyzerá úplne inak, než sme zvyknutí.

Takto v súčasnosti vyzerá Ozzy Osbourne. Zdroj: profimedia.sk

Aj napriek zdravotným komplikáciám však Ozzy nemá na dôchodok ani pomyslenia. „Viete, kedy odídem do dôchodku? Keď budem počuť ako zatĺkajú klince do mojej rakvy. A vtedy sa ku*va postavím a bude prídavok. Som Princ Temnoty,” uviedol v rozhovore pre Daily Mirror umelec. Ten sa po skončení karantény a nepriaznivej situácii s koronavírusom chce vrátiť na koncertné pódia. „Keď cítite, ako celé publiku skáče, je to lepšie ako orgazmus,” uzavrel Ozzy.