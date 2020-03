Zostaňte doma kvôli Ozzymu! Emotívna spoveď slávnej speváčky chytí za srdce každého

LONDÝN - Anglická speváčka a televízna osobnosť Kelly Osbourne sa v súvislosti so šírením koronavírusu bojí o svojich rodičov a vyzvala ľudí, by zostali doma a nikam nechodili. Na službe Instagram vytvorila hashtag #StayHomeForOzzy (v preklade zostaňte doma kvôli Ozzymu, pozn.).

"Pravda je taká, že aj ja sa bojím. Obaja moji rodičia sú v rizikovej skupine, najmä môj otec. Keby som pred troma týždňami, keď som ich poslala do Panamy, vedela, že to bude naposledy, čo ich budem môcť objať a pobozkať na nejaký čas, bola by som s nimi o niečo dlhšie. Musíme to však vydržať. Som doma kvôli mojej mame a otcovi. Ak nemáte nikoho, pre koho by ste mali zostať doma, prosím vás, #zostaňte doma kvôli Ozzymu," napísala 35-ročná dcéra Ozzyho a Sharon Osbournovcov.

Kelly Osbourne účinkovala spolu s rodinou v reality show Osbournovci (2002 - 2005), ktorá v roku 2002 získala cenu Primetime Emmy. Súťažila v tanečnej show Dancing with the Stars, kde sa umiestnila na tretej priečke. Na konte má dva štúdiové albumy - Shut Up (2002) a Sleeping In The Nothing (2005). Vyskúšala si aj moderovanie či úlohu porotkyne v súťažiach ako America's Next Top Model alebo RuPaul's Drag U. V období 2010 až 2015 účinkovala v relácii Fashion Police.