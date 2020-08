Známy herec v uliciach: Strčil ruku do nohavíc a... Juj, to je TRAPAS!

Popularita a sláva so sebou nesie aj niektoré negtíva. Svoje by o tom vedeli hovoriť celebrity, ktoré paparazzi nafotili v nejakej nie príliš vhodnej situácii. K nim možno zaradiť aj britského herca menom Kit Harington, ktorý sa preslávil ako Jon Snow v počine Hra o tróny.

Sympatický herec si to nedávno spolu s manželkou Rose a štvornohým miláčikom namierili k veterinárovi. Kým jeho žena zostala pri psovi, ktorý čakal na vyšetrenie, známy herec si odehol do ulíc. A tam narazil na problém. Bez okolkov si však strčil ruku do nohavíc a ponaprával si to tam. Ktovie, či by bol taký uvoľnený, keby vedel, že ho snímajú paparazzi.

Kita Haringtona nafotili v takejto chúlostivej situácii. Zdroj: profimedia.sk