Hviezda Hry o tróny skončila na liečení: Stres a alkohol!

"Kit sa rozhodol využiť túto prestávku v jeho rozvrhu ako príležitosť na to, aby strávil nejaký čas vo wellness zariadení, aby pracoval na niektorých osobných záležitostiach," potvrdil pre magazín People hercov hovorca. Podľa Page Six denníka New York Post rodák z Londýna nastúpil takmer pred mesiacom na luxusné liečenie pre stres a užívanie alkoholu. Pobyt v zariadení, ktoré sa nachádza v americkom štáte Connecticut, stojí viac ako 120-tisíc dolárov (v prepočte približne 107-tisíc eur), uvádza.

Harington údajne podstupuje psychologický tréning a behaviorálnu terapiu, čo mu má pomôcť vysporiadať sa a zvládať stres a negatívne emócie, ale napríklad aj medituje. Herec bol podľa Page Six rozrušený z konca spomínaného obľúbeného seriálu. Počas tohto obdobia mu je oporou manželka, herečka Rose Leslie, s ktorou sa zoznámil práve vďaka Hre o tróny. Harington otvorene hovoril o svojom obdive pre svoju postavu Jona Snowa aj o vplyve, ktorý mala Hra o tróny na jeho život.

Christopher Catesby "Kit" Harington je známy napríklad aj z hororu Návrat do Silent Hill 3D (2012), dobrodružného fantasy Siedmy syn (2014), drámy Pompeje (2014), vojnového filmu Testament mladosti (2014), mokumentu Sedem dní v pekle (2015) či mysteriózneho westernu Brimstone (2016). Svoj hlas prepožičal jednej z postáv v animovaných filmoch Ako si vycvičiť draka 2 (2014) a Ako si vycvičiť draka 3 (2019).