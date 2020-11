Bohuš Matuš (46) čaká dieťa so 17-ročnou Lucinkou: Chystá sa jej urobiť ďalšie… TOTO je podmienka!

BRATISLAVA - V polovici júla Česko šokovala správa o tehotenstve len 17-ročnej priateľky známeho muzikálového speváka Bohuša Matuša (46). Pôrod mladučkej Lucinky je doslova na spadnutie... A známy Čech začal hovoriť už o druhom dieťati. Má to však jednu podmienku!

Za uplynulé tri roky sa o tomto vzťahu hovorilo veľa. A samotný spevák často zahmlieval, alebo si dokonca protirečil. Niekedy tvrdil, že už spolu nie sú, inokedy zas, že spolu sexuálne nežijú. Lenže dnes je už jasné, že jeho slová sa nezakladali na pravde. V júli sa totiž prevalilo, že 17-ročná Lucinka je tehotná.

Už čoskoro sa stredoškoláčke a 47-ročnému muzikálovému hercovi narodí prvé dieťatko. A dvojica už začala hovoriť o ďalšom potomkovi. Bohuš má však jednu podmienku. „Keď si Lucinka dokončí školu, spravím jej ďalšie bábätko. Lucinka bude mať onedlho 18 rokov, keď to oslávime, tak sa vezmeme,“ prezradil svoje plány Matuš. Budúca mamička totiž maturitu kvôli mamičkovským povinnostiam musela odložiť.

17-ročná Lucie čoskoro Bohušovi Matušovi porodí dieťa. Zdroj: Instagram bohuslucie

No svoje rozhodnutie vôbec neľutuje. Tvrdí totiž, že Bohuš bol jej vyvolený. „Mne sa predtým nikto tak nejako nepáčil. Hovorila som si, že nikdy nikoho nebudem chcieť, že chlapci sú fuj. Potom sa mi zapáčil on a tak to už zostalo,“ prezradila Lucie svoje pocity z čias, keď mala 14 rokov. Práve vtedy sa totiž dvojica spoznala.