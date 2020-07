Ďalšie nelichotivé svedectvo o Meghan: Správa sa ako Hitler... Diana by bola zhrozená!

LOS ANGELES - Meghan Markle je neustále horúcou témou. Podľa ženy, ktorá napísala niekoľko kníh o kráľovskej rodine, je závislá na sláve a ak by sa Harry oženil s niekým iným, určite by stále bol súčasťou kráľovskej rodiny. Počínanie bývalej herečky dokonca prirovnala k Hitlerovi.

Lady Colin Cambell napísala už niekoľko kníh o kráľovskej rodine a pre mnohé relácie je vítaným hosťom. Najnovšie sa objavila v programe FUBAR Rádia, kde hovorila o svojej novej knihe Meghan a Harry: Pravdivý príbeh.

Zdroj: Instagram

Colin sa v relácii vyjadrila aj k odchodu Harryho a Megan z kráľovskej rodiny. „Nepochybujem, že oni sami si hovoria, že robia správnu vec, ale tiež si musíme pamätať, že história je plná ľudí, čo si mysleli, že robia dobre,” povedala. „Pripomeniem iba Adolfa Hitlera, aj keď tým ich nechcem hádzať do jedného vreca,” dodala.

A svoju myšlienku rozviedla: „Ale nemení to fakt, že Adolf Hitler si myslel, že robí dobre pre svet. Mao Zedong, ktorý tiež zabil milióny vlastných ľudí, si tiež myslel, že robí dobre. Takže prepáčte, ale viete, že história je posiata ľuďmi, čo boli pomýlení natoľko, že si mysleli, že čierna bude biela len preto, že oni to tak chcú. Čierna je čierna a biela je biela,” uviedla spisovateľka.

Zdroj: SITA

Tá je presvedčená, že Harry nikdy predtým o odchode z rodiny nerozmýšľal a žiadne takéto plány pred Meghan nemal. „Ak čo len na sekundu veríte, že Harry mal v zálohe niečo takéto, potom veríte aj na zúbkovú vílu a že prasce vedia lietať. Toto naozaj neexistuje. Je to vylúčené. Ak by si Harry vzal niekoho iného, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu by boli stále v Kensingtone. Je to celé o Meghan,” tvrdí známa autorka.

Podľa nej je bývalá herečka závislá na sláve a sama púšťa informácie niekoľkým priateľsky nakloneným novinárom. „Úprimne, nikdy som nevidela ľudí zneužívať svoje súkromie do takej miery, ako to oni robia na dennom poriadku,” okomentovala Colin, ktorá je presvedčená, že Harryho matka by s niečím takýmto nesúhlasila.

„Diana, napriek všetkým chybám, bola lojálna a myslím, že by bola úplne zhrozená tým, kam veci zašli. Nikdy nebola zameraná na peniaze, alebo – ako to Harry a Meghan prezentujú – na finančnú nezávislosť. Podľa mňa žiadny aristokrat či člen rodiny by nereagoval inak než zhrozením nad tým, čo sa stalo,” uzavrela tému lady Colin Campbell.