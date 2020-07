Pamiatka na Lady Dianu je minulosťou: Na vine sú jej synovia Harry a William!

LONDÝN - Nepotešilo by ju to! Nie je tajomstvom, že Lady Diana (†36) sa výrazne venovala charite. Nuž, nie nadarmo mala prezývku Kráľovná ľudských sŕdc. Od roku 2013 spravovali pamätný fond princeznej Diany jej synovia William a Harry. Tí však koncom minulého roka urobili prekvapivú vec.

V auguste to bude už 23 rokov, čo Lady Diana odišla za tragických okolností z tohto sveta. Jej meno sa však v médiách spomína pomerne často. Popri bulvárnych článkoch sa však nezabúda ani na množstvo tých dobrých vecí, ktoré urobila.

Lady Diana s manželom a deťmi. Zdroj: profimedia.sk

Hoci sa Diana aj pred tým venovala charite, bola to práve pomoc iným, do čoho sa po rozvode s Charlesom naplno vrhla. A v podstate pomáhala aj po smrti a to prostredníctvom charitatívneho fondu, ktorý niesol jej meno a viedli ho jej synovia. Organizácia mala byť akousi pamiatkou na jej dobročinnosť a mala pretrvávať z generácie na generáciu.

Koncom minulého roka sa však bratia rozhodli fond rozdeliť. Ako uvádzajú zahraničné médiá, dôvod mal byť ten, že Harry a Meghan sa chceli od nadácie oddeliť a založili vlastnú s názvom Sussex Royals. Keďže im však kráľovná zakázala používať slovo royal, fond museli zrušiť.

Harry s manželkou však aj naďalej pomáhajú slabším, a to prostredníctvom organizácie, ktorú Harry v minulosti založil na pomoc africkým deťom zasiahnutým HIV. Aj jeho starší brat William s manželkou majú veľké srdcia a kráčajú v šľapajách Lady Diany. Tá by bola právom pyšná... Avšak z toho, že vzťahy medzi jej deťmi ochladli a sú nesúdržní, by ju určite zarmútilo.

Princ Harry s manželkou Meghan. Zdroj: SITA