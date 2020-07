Tajila to mesiace: FOTO Prasklo tajomstvo Dominiky Mirgovej... Bol najvyšší čas!

Ešte začiatkom roka sa k nám dostala informácia, že Dominika si nechala upraviť prsia, no keď sme ju vtedy oslovili s otázkou, či by sa k tejto téme mohla vyjadriť, ešte sa na to necítila. Speváčka bola totiž už niekoľkokrát terčom neopodstatnenej kritiky a, čo si budeme hovoriť, ľudia na sociálnych sieťach majú často pocit, že známym tváram môžu hovoriť do života.

Po deviatich mesiacoch sa ale sexi speváčka predsa len odhodlala a priznala zákrok.napísala umelkyňa v príspevku na svojom Instagrame.

Dominika Mirgová sa pochválila novými prsiami Zdroj: Instagram D.M.

Vylepšený dekolt blond speváčky vyzerá absolútne prirodzene Zdroj: Instagram D.M.

Až pri pohľade na jej dekolt sa dá pochopiť, prečo si doteraz túto zmenu takmer nikto nevšimol. Jej prsia totiž vyzerajú absolútne prirodzene, zverila sa do rúk známeho odborníka a na svojej hrudi si nenechala urobiť žiadne nevkusné umelé bomby. „O to šlo, aby to pre mňa nepôsobilo vulgárne a aby to nebolo prvé, čo si na mne človek všimne. Nemám žiadnu spoluprácu, šetrila som nejakú dobu euro po eure,” dodala šikovná speváčka s tým, že jej poupravené poprsie sa páči aj jej manželovi.