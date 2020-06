Mrazivé slová o smrti Ivety Bartošovej: Tento muž je za to zodpovedný!

Iveta Bartošová pred smrťou často chodila do talkshow, ktorú na TV Pětka uvádzal herec Jan Antonín Duchoslav. Boli v pomerne intenzívnom kontakte a umelec sa teraz v rozhovore pre extra.cz vyjadril, čo si myslí o speváčkinej smrti.

Tv Pětka plánovala natočiť dokument, ako sa Iveta dokáže pozbierať a dostať opäť na vrchol. Problémom však bol podľa Duchoslava jej manžel. „Iveta bola na začiatku strašne dobrá, výzvu vzala vážne. Ako sa začala oslobodzovať od svojich závislostí, začala sa tiež zrovnať psychicky. A to sa Pepovi Rychtářovi nehodilo,” povedal herec a prezradil, aké kroky Rychtář podnikol. „Strácal nad ňou kontrolu. Vzal preto pohárik sektu a podal jej ho so slovami: Ivetka, napi sa, to ti urobí dobre,” opísal mrazivé detaily.

„A ako to dopadlo, vieme. Nikto ho za to nemôže odsúdiť, ale morálne je jednoznačne zodpovedný za jej samovraždu. Je to jeho vina. Mal jej byť oporou a nie uzurpátorom, ktorý ju ovláda. On taký je, inak to nevie, preto to dopadlo tak, ako to dopadlo,” tvrdí Duchoslav.