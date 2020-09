Šesť rokov po smrti Ivety Bartošovej (†48): Zneuctili jej hrob… TOTO má byť akože na smiech?!

Iveta Bartošová tragicky zomrela v roku 2014, kedy sa rozhodla svoj život dobrovoľne ukončiť skokom pod kolesá idúceho vlaku. Od mrazivého momentu uplynulo už 6 rokov, no taká téma, akou je smrť, si aj po takom čase stále zaslúži citlivé zaobchádzanie. Autor novej českej výstavy si to však zjavne nemyslí.

Obrovský šok z Česka: Iveta Bartošová spáchala samovraždu!

Cez týždeň v jednom z pražských hotelov odštartovala vernisáž exponátov Tomáša Břineka, známeho tiež pod prezývkou TMBK. No a ten sa zjavne rozhodol svojimi výtvormi šokovať za každú cenu. Autor, ktorý sa preslávil najmä satirickými kolážami na sociálnych sieťach, si okrem iného posvietil aj na hroby slávnych Čechov.

No a tie „vylepšil“ tak, že mnohí to považujú skôr za zneuctenie pamiatky, ako o umelecký počin. Napríklad na už spomínanú kópiu pomníka Ivety Bartošovej doplnil dve červené blikajúce svetlá. Presne také, aké na železničnom priecestí signalizujú príchod vlaku. No a to, sa mnohí zhodujú, je v kontexte so speváčkinou smrťou ďaleko za čiarou.

Autor výstavy, ktorý je mimochodom zaťom známej komičky a moderátorky Haliny Pawlowskej, ráta s prípadnými žalobami. „Ak ma niekto nezažaluje, budem sklamaný,“ hovorí Tomáš Břínek. „Prinášam vizuálny zážitok, na ktorý len tak nezabudnete,“ dodal grafik, fotograf a hudobník. Čo na to hovoríte vy?