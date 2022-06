Nečakaná správa z Čiech! Rychtář 8 rokov po smrti Bartošovej (†48): BUDE SA ŽENIŤ!

Koncom apríla 2014 sa Iveta Bartošová rozhodla svoj život dobrovoľne ukončiť pod kolesami vlaku. Tragická správa o jej smrti zasiahla nielen Česko, ale aj celé Slovensko. V neposlednom rade jej manžela Josefa Rychtářa, ktorý tvrdí, že sa z tragédie nespamätal dodnes.

No predsa len sa mu odvtedy podarilo v súkromnom živote posunúť sa ďalej. Už v roku 2017 sme na Topkách písali o jeho novej známosti. Mal sa začať stretávať s predavačkou Ivou, ktorá Ivete akoby z oka vypadla. No nový vzťah nepotvrdil... Teda aspoň doteraz.

Trvalo mu to 5 rokov. A teraz českému Aha! exkluzívne priznal, že je zadaný. S 57-ročnou Ivou Ledvinkovou sa vraj prvýkrát stretol pred deviatimi rokmi pri benzínke, kde sa Rychtář s Ivetou zastavili na kávu. „Prišla k nám, od obidvoch chcela autogram a zmizla,“ prezradil denníku vdovec.

Po smrti Bartošovej bol vraj Josef celé 4 roky úplne sám. Potom si ho Iva sama vyhľadala. „Jedného dňa sa mi zrazu ozvala Iva, že číslo si zohnala na internete. Chcela sa vidieť a vraj, či s ňou nechcem zájsť do Rakovníka,“ opisuje začiatok vzťahu Rychtář s tým, že odvtedy sa pravidelne vídajú.

Dvojica sa po 4 rokoch rozpráva už aj o svadbe a dokonca spolu zašli aj do spoločnosti, ktorá veselice organizuje. „Odpovede sa mi ešte nedostalo, ja ale dúfam, že bude kladná,“ dúfa Josef, ktorý neskrýva svoje šťastie. Vraj sa do Ivy zamiloval už pri prvom stretnutí.

„Som s ňou šťastný a priznávam, že by človek nemal byť sám, pretože to človek vlastne vôbec nevie a škodí mu to. To som nevedel, už to ale viem,“ priznal Rychtář a svoju novú polovičku prirovnal k Ivete: „Je jej trochu aj podobná. A je pracovitá, dobrá, skromná a citlivá. A nemala to v živote tiež vôbec ľahké,“ dodal.