22 miliónov followerov oslávil spevák nechutným VIDEOM: Pokochajte sa radšej jeho frajerkou!

Ty si sa musel zblázniť! Aj takýmito slovami reagovali fanúšikovia na rozhodnutie speváka menom Jason Derulo. Ten sa 22 miliónov folowerov na TikToku rozhodol osláviť tak, že za určitý čas zje 22 burgerov. Svoj šialený nápad celý čas nahrával. Pred kamerou sa nielenže napchával, ale v určitom momente sa rozbehol na záchod, kde sa povracal. K stolu sa neskôr vrátil a pokračoval...

Jason podľa všetkého zjedol "len" 20 burgerov. „Ak 2 milióny z vás ma prestanú followať, úplne to pochopím,” poznamenal prejedený spevák. Fanúšikovia neskrývali svoje zdesenie. „Preboha! Nechápem, ako si to zvládol. Mne je zle, keď sa na to len pozerám,” reagovali niektorí z nich.

VIDEO: Jason Derulo oslávil 22 milión followerov tak, že sa pokúsil zjesť 22 burgerov.

Jason zabáva fanúšikov rôznymi vydarenými videami. Občas mu pred kamerami robí spoločnosť aj jeho sexi frajerka Jena. Tá ma šarmu na rozdávanie a rozhodne si zaslúži vašu pozornosť.