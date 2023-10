Slávny spevák čelí ŽALOBE: Speváčke vraj ponúkal kariéru výmenou za SEXUÁLNE ZVERSTVÁ!

Jason Derulo (Zdroj: SITA)

Gibson sa so svetoznámym umelcom spoznala v auguste v roku 2021. Derulo jej vraj ponúkol spoluprácu a takisto nahrávaciu zmluvu. Začínajúca umelkyňa bola zo spolupráce s jednou z najväčších svetových hviezd nadšená a nad jeho ponukou neváhala.

„Povedala som si, že je to predsa Jason, že je úžasný umelec, ktorý má medzinárodný úspech. Vôbec som nad tým nepremýšľala. Pomyslela som si, že by to mohol byť začiatok mojej sólovej kariéry," uviedla Gibson v rozhovore pre magazín NBC News.

Spolupráca s Derulom však údajne bola veľmi nepríjemná. Spevák s ňou chcel podľa jej slov nadviazať sexuálny vzťah. Niekoľkokrát ju pozval na drink a keď to naďalej odmietala, tak sa rozhodol, že začne nosiť alkohol do nahrávacieho štúdia. Nakoniec mu Gibson povedala, že chce, aby ich vzťah zostal čisto profesionálny.

Na to jej mal spevák povedať, že sa možno bude musieť zúčastniť zvláštnych rituálov, ku ktorým patria sex či obetovanie zvierat. Podľa Gibson jej Derulo týmto návrhom naznačil, že výmenou za to, že sa s ním vyspí, jej zabezpečí úspech v hudobnom priemysle. Po týchto udalostiach, ktoré sa udiali v roku 2021, ich spolupráca skončila.

„Môj život sa dostal do bodu, v ktorom som úplne zničená. Mám úzkosti a som traumatizovaná. Zažila som neľudské pracovné prostredie. Som na dne a stratila som úplne všetko," povedala speváčka. Derulo a ani jeho hovorca sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili, avšak v najbližšom období budú mať čo vysvetľovať.

