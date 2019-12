Momentálne najslávnejší penis šoubiznisu: Pár počítačových trikov a... Aha!

Jason Derulo nedávno rozvíril hladinu zverejnením fotky v obtiahnutých plavkách. Instagram mu ju nakoniec zablokoval, pretože údajne zobrazovala vzrušené genitálie.

Najnovšie však spevák účinkuje vo filme Cats a pri nakrúcaní mal na sebe tiež poriadne obtiahnutý kostým... No rodičia sa nemusia báť ísť na tento film so svojimi ratolesťami. Vyšlo to najavo v rozhovore s Andym Cohenom. „V Cats si v obtiahnutej bielizni, to ma privádza k myšlienke...” začal moderátor. A Jason mu hneď skočil do reči: „Či použili triky na odstránenie penisu? Áno, urobili to. Všimol som si to.”

„Takže si myslíš, že ti vymazali tvoj penis z filmu Cats?” opýtal sa ešte raz na rovinu moderátor. „Na 125%... Videl som to v traileri,” odpovedal Derulo.