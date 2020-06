Seriálová mrcha ukázala 92-ročnú mamu: Takmer ju zabil sériový vrah!

Počas víkendu sa v rodine herečky menom Lisa Rinna oslavovalo. Jej mama Lois totiž slávila 92. narodeniny. A tak, ako by Lise nik netipoval skutočný vek, rovnako tomu je aj v prípade starej dámy. Pár vrások, šmrncovný účes a červený rúž na perách totiž tvoria kombináciu, ktorá jej uberá niekoľko rokov.

Lisa Rinna zverejnila na instagrame fotku so svojou mamou Lois. Zdroj: Instagram

Lois je herečkiným priaznivcom celkom známa. Občas sa totiž aj ona objavovala v šou Skutočné paničky z Beverly Hills, ktorej je Lisa Rinna súčasťou. Pred kamerami napríklad statočne hovorila o tom, že sa takmer stala obeťou masového vraha - Davida Carpentera, známeho ako Trailside Killer, ktorý údajne má na svedomí 16 až 18 obetí.

K hororovému incidentu došlo v čase, keď Lisa ešte nebola na svete. Jej mama so spomínaným vrahom pracovala. V daný deň ju zobral z autobusovej zástavky s tým, že ju odvezie domov. Autom ale zamieril na opustenú cestu, kde chcel mladú Lois znásilniť a zrejme aj zabiť. „V jednej ruke mal kladivo, v druhej nôž. Mala som veľké šťastie. Už by som tu nebola. A vlastne ani Lisa by tu nebola,” spomínala pred kamerami na hrôzu, ktorú prežila. Vďačí za to istému policajtovi. Ten videl auto smerujúce na opustené miesto a našťastie včas zasiahol.

Herečkina dcéra tiež zverejnila fotku so sympatickou a nstarnúcou babičkou. Zdroj: Instagram