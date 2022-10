Televízna hviezda šokuje vzhľadom: Skutočný vek jej určite netipnete!

Galéria fotiek (4) Ramona Singer

Zdroj: SITA

NEW YORK - Vek je len číslo! A v prípade televíznej hviezdičky Ramony Singer, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v reality šou Skutočné paničky z New Yorku, to platí na 100%. Známa blondínka zavítala v uplynulých dňoch do spoločnosti a v odvážne strihaných šatách i s dokonalým mejkapom na tvári strčila do vrecka aj mnohé mladšie dámy. Tak schválne, čo myslíte, koľko má táto žena rokov?