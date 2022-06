Šokujúca SMRŤ krásavca (†62) z Melrose Place: Zomrel na COVID… Rodina to mesiace tajila!

Brad Johnson zomrel vo veku 62 rokov v meste Forth Worth v Texase. Príčinou smrti bol zákerný vírus Covid-19. Rodine sa však jeho úmrtie darilo tajiť pomerne dlhý čas. Herec totiž poslednýkrát vydýchol ešte 18. februára. No až teraz sa rozhodli s touto správou vyjsť na svetlo sveta.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Fox Television Network

Americkému časopisu The Hollywood Reporter to oznámila jeho agentka Linda McAlister. „Napriek tomu, že odišiel príliš skoro, žil život naplno. Bol väčší než život sám. Brad bol milovaný mnohými a lásku opätoval, bol to skutočný priateľ, dôverný kolega a oddaný manžel a otec. Nikdy na neho nezabudneme a jeho odkaz bude žiť ďalej,“ píše sa v nekrológu.

Brad Johnson si okrem seriálu Melrose Place zahral napríklad aj vo filme Stevena Spielberga Navždy. Pred svojou hereckou kariérou sa živil ako kovboj na rodeu, čo mu v polovici 80. rokov priviedlo k reklame - stal sa slávnym maskotom cigariet Marlboro. Česť jeho pamiatke!