Seriálová mrcha tesne pred 60-tkou: Do očí jej nevidno, ale… POZOR, vybehnú ti PRSIA!

Galéria fotiek (5) Lisa Rinna

Zdroj: Instagram L.R./NBC

LOS ANGELES - Herečka Lisa Rinna (59), ktorú si verejnosť spája najmä s úlohou mrchy Taylor zo seriálu Melrose Place, o rok oslávi okrúhlych 60. Pri pohľade na ňu by to však tipol len málokto. Dôkazom je aj jej najnovšia fotka v plavkách, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Do očí jej síce nevidno, ale... Pozor, vybehnú ti prsia!