Tajomstvo milostnej scény z Pelíškov: Priniesol si kondóm... Holubová skoro skolabovala!

V čase koronavírusu sú divadlá zavreté, české Studio DVA sa však rozhodlo vysielať naživo na Facebooku talkshow Jsme s vámi! V rámci nej aj na divácke otázky odpovedali herci Eva Holubová a Bohumil Klepl a speváčka aj muzikálová herečka Monika Absolonová.

Hoci film Pelíšky vznikol pred vyše 20 rokmi, ľudia ho stále majú radi a zaujímajú ich aj pikošky z nakrúcania. Jedna z diváčok poznamenala, že milostná scéna medzi Evou Holubovou a Jaroslavom Duškom je nezabudnuteľná a chcela vedieť, či bola naskúšaná dopredu, alebo išlo o improvizáciu.

Zdroj: Facebook/Studio DVA

A Eva Holubová sa rada podelila o tajomstvo, ako celá táto scéna vznikla:

„Nebolo to naskúšané dopredu, lebo to by som už potom nedala pred kamerou, a točilo sa to na prvú dobrú. Keď sme si to čítali, bolo tam napísané, že Saša Mašlán si zatancuje s učiteľkou Evou, vypijú fľašu vína a odoberú sa do spálne a pár bodiek... Tak som sa pýtala Hřebejka, čo znamenajú tie bodky, on povedal, že predsa máš už deti, veď vieš. Tak som mu povedala, že mi ide o to, kam až chce zájsť, Hřebejk povedal, že záleží na tom, kam ich pustím. A Jarda Dušek pohotovo povedal: „Ja pôjdem len na krajíček.“

To ma trošičku zarazilo a keď prišiel deň D, tak som si vzala doma dvoje „spoďáre“, pretože som si nebola istá, či tie jedny zo mňa nestrhne. Hovorila som si, že keď zo mňa bude strhávať aj tie druhé, už to budú musieť stopnúť. Lenže ešte tesne predtým, než sme šli na tú scénu – oni mi ešte ukazovali: „Pozri sa, ako si to na teba chystá,“ – normálni chlapi roztiahnu gauč a tam si to pripravia a hotovo a on tam skákal, ja som si hovorila: „Tak, takto bude za chvíľu, Holubka, rajtovať na tebe.“ Tak som ešte odbehla do šatne, narvala som na seba sťahovačky, čo tam mala kolegyňa. No a Dušek ma „upokojil“ a povedal: „Neboj sa, mám kondóm.“ Ja už som potom nepovedala nič z toho textu, všetko to bola číra improvizácia, všetko, čo sme hovorili.”

Zdroj: Space Films

Zdroj: Pelíšky

Zdroj: Pelíšky

Zdroj: Space Films