Extrémne DRSNÉ vyjadrenie českého herca: Mama zomrela na RAKOVINU.... MÔŽE SI ZA TO SAMA!

Herec Jaroslav Dušek už roky žije v súlade s prírodou a hnusí sa mu konzumný spôsob života. Čo je úplne v poriadku. Niekedy však jeho vyjadrenia spôsobujú extrémny rozruch.

Najnovšie sa s ním rozprával moderátor Čestmír Strakatý a zarazili ho hercove názory na takú vážnu chorobu, akou je rakovina. Je pritom známe, že aj Jaroslavova mama zomrela na túto diagnózu. „Moja maminka zomrela na rakovinu, bola to jej voľba,” uviedol Dušek.

A nebola jediná z jeho rodiny. „Všetci umreli na rakovinu, babička, dedo z maminej strany... Umreli na rakovinu a vy si myslíte, že ten človek umrie na rakovinu. A ja si myslím, že umrie na to, že nenávidí život,” vyhlásil bez mihnutia oka.

Keď sa moderátor uisťoval, či si to umelec naozaj myslí, dostal jednoznačnú odpoveď: „To viem! Ten človek nemá rád život, nemá rád seba!”

Podľa neho má človek uzdravenie plne vo svojich rukách a keď sa dozvie, že má rakovinu, môže to svojou vnútornou silou vrátiť. „Keď chce. On má svoje zdravie vo svojich rukách,” tvrdí Dušek.

Keď moderátor namietal, že jeho matka tiež zomrela na rakovinu, a pritom chcela žiť, herec bez milosti pokračoval vo svojej línii. „To, že niekto chce žiť, že to hovorí, neznamená, že to chce,” odpovedal bez akejkoľvek empatie.

Na jeho názory už negatívne zareagovali viacerí lekári. Jeden z nich poukázal na to, že v minulosti už prebehli výskumy ohľadom toho, či optimisticky naladený pacient s pomocou rozumnej psychoterapie dokáže zlepšiť svoj stav. „Toto sa bohužiaľ nepotvrdilo, ale dostalo sa to trošku do takej populárnej psychológie a z nej potom aj do týchto kruhov, kde už z toho vznikla strašná karikatúra, ktorá obviňuje chorých, čo samé o sebe je veľmi zlé,” povedal pre Blesk Jaromír Šrámek z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. „Je to svinstvo, ktoré sa snáď ani nedá komentovať,” dodal.