Česká herečka Holubová s tým SEKLA raz a navždy: Dohnali ju k tomu ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY!

Malé neresti sú bežnou súčasťou ľudského života. Jednému zlozvyku podľahla aj herečka Eva Holubová, no zdá sa, že už má toho dosť a rozhodla sa so svojou vášňou skoncovať.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tv Prima

S fajčením je tak nateraz koniec. A mnohí sú zvedaví, ako sa jej tento nepríjemný zlozvyk podarilo zo svojho života odstrániť. „Tak predovšetkým nefajčím iba 6 mesiacov, som za ne vďačná,“ začala svoje vyznanie herečka a ďalej rozviedla, prečo tak učinila.

Galéria fotiek (11) Eva Holubová si povedala dosť

Zdroj: Instagram E.H.

„Nejde o víťazstvo mojej vôle, ale skôr rozumu. "Pomáha" mi moja pocovidová astma, fakt, že mi to začalo smrdieť. Fajčiari sú zrazu pre mňa chodiace popolníky. Nemám to nikomu za zlé, je to boj každého z nás, ktorý ja som veľakrát prehrala,“ poznamenala umelkyňa. No zdá sa, že tentoraz by to mohla dotiahnuť do takzvaného víťazného konca.

Vzdať sa tejto neresti je často veľmi ťažké preto, že ľudia si fajčením niečo kompenzujú, upokojuje ich a majú pocit, že im to pomáha zvládať problémy. Sama herečka uviedla hneď niekoľko dôvodov, prečo holdovala tomuto pôžitku. „Fajčila som vášnivo i z nudy, aby som nebola unavená, alebo sa lepšie sústredila,“ podotkla Holubová na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (11) Eva Holubová si povedala dosť

Zdroj: Instagram E.H.

Na záver zložila pomyselný klobúk pred všetkými tými, ktorí dali zbohom tejto neresti a pochopili, že to pre nich nie je v žiadnom smere prospešné. Škoda len, že si to samotná herečka uvedomila až po tom, ako u nej nastali zdravotné komplikácie.

No ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro...