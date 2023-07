ZHROZENÁ Holubová z Pelíškov: Reakcia na slová o rakovine... AROGANCIA a FANATIZMUS!

PRAHA - Eva Holubová a Jaroslav Dušek tvorili pár pred kamerami a dodnes ho herečka vníma ako kamaráta. O to viac ju mrzia jeho najnovšie vyjadrenia, že ľudia si za rakovinu môžu sami.

Herec Jaroslav Dušek najnovšie pobúril verejnosť vyjadreniami o rakovine. „Moja maminka zomrela na rakovinu, bola to jej voľba,” uviedol v jednom rozhovore. Podľa neho pacienti s rakovinou zomierajú, lebo nenávidia život a nemajú radi sami seba.

Na jeho slová už reagovali mnohí odborníci z lekárskych kruhov. Ľudí však zaujíma aj to, čo si o kolegových vyjadreniach myslí Eva Holubová. Istá mladá žena položila herečke túto otázku na Instagrame.

A Holubová jej úprimne odpovedala. „Ja s ním absolútne nesúhlasím,” napísala na úvod. „Ani s obsahom, ani s arogantnou formou, ktorou to podáva. Je z toho cítiť arogantné ego, snaha zviditeľniť sa,” dodala s tým, že ju to mrzí o to viac, že ho považuje nielen za kolegu, ale aj kamaráta,

Holubová poukázala na to, že si nedokáže predstaviť, čo sa teraz odohráva v ľuďoch, ktorí zápasia s touto chorobou, a ich blízkych. „Navyše sú to ničím nepodložené názory. Zaváňajú bagatelizáciou, až fanatizmom,” zhodnotila nekompromisne.