Česká herečka (61) sa vyzliekla do plaviek: Musím schudnúť, tie kilá už nezakryjem!

Eva Holubová sa približne pred 5 rokmi pochválila schudnutou postavou, keď postupne zhodila viac než 30 kíl. Nehanbila sa ukazovať v plavkách, s veľkými výstrihmi a dokonca si pred fotografmi zdvihla sukňu a ukázala im podväzky.

Cez víkend sa opäť vyzliekla do plaviek a fotografiu zverejnila na Instagrame. Zároveň však priznala, že má problém. „Inak, musím začať behať! A schudnúť! Vyzerám ako bedňa, kysňa a je to nezakryteľné! Môžem sa postaviť ako Ivana Trumpová, tie kilá nám to nezakryje!” priznala úprimne a spomenula, ako pred pár rokmi na Sicílii nosila bikiny.

Zdroj: Instagram EH