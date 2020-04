Známa speváčka nemala na nájom: Ukázala holé prsia za 300 eur!

Paloma Faith je už pár rokov v spokojnom a šťastnom vzťahu s francúzskym umelcom menom Leyman Lahcine. Dvojica má spolu 3-ročného syna, ktorého vychovávajú bez určenia pohlavia.

„Myslím si, že väčšina žien je bisexuálnych. A keďže erotickou predstavou nejedného chlapa je vidieť spolu dve ženy, tak je to v spoločnosti aj viac akceptované. Muži to majú náročnejšie. Celkovo je ale veľmi náročné priznať homosexuálnu orientáciu,” uviedla v roku 2014 umelkyňa.

Zrejme aj tieto slová viedli fanúšikov k tomu, aby sa jej počas diskusie na instagrame opýtali, či ona sama má nejakú lesbickú skúsenosť. „Bola som raz so ženou. Ale len od pása nahor a bolo to v čase, keď som nemala ako zaplatiť nájom. Jeden umelec sa ma spýtal, či by som mohla stvárniť typickú erotickú scénu s inou ženou. Dostala som za to 250 libier (v prepočte 285 eur),” poznamenala Paloma. „Tá žena bola ozaj veľmi atraktívna a celé to bolo veľmi vzrušujúce,” dodala.