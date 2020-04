Skutočná panička predviedla sexi krivky: Aha, nemá ich zadarmo!

Kelly Killoren Bensimon je vo svete šoubiznisu dobre známa. S modelingom začala ako tínedžerka. A práve táto práca ju neskôr spojila s jej manželom - módnym fotografom Gillesom Bensimonom. Porodila mu dve dcéry a spolu sa objavovali v relácii Skutočné paničky z New Yorku, kde sa so svetom delili o svoje súkromie.

Dvojica sa v roku 2007 rozviedla a dva roky na to mala kráska kvôli vtedajšiemu frajerovi opletačky s políciou. Obvinil ju z domáceho násilia, keď mu počas hádky vrazila päsťou do tváre. Kto by to na atraktívnu brunetku povedal...

Kelly aktuálne nemá po svojom boku žiadneho oficiálneho partnera. Je však isté, že o nápadníkov nemá núdzu. Pod šatami totiž skrýva krivky, ktoré sú stále hodné odivu. Čo vy na to?

Kelly Killoren Bensimon nedá na pravidelný pohyb dopustiť. Zdroj: profimedia.sk