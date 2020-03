Ťažké obdobie pre Angelinu Jolie: Dcéry v nemocnici... Operácia!

Angelina Jolie nedávno prekvapila všetkých svojou úprimnosťou, keď priznala, že jej dcéry Zahara a Shiloh majú určité zdravotné problémy. Samozrejme, informáciu vypustila na verejnosť až potom, čo to so svojimi deťmi prebrala a dievčatá súhlasili. To, že s dcérkami prežíva teraz náročnejšie obdobie, opísala v blogu na stránke time.com.

„Strávila som posledná dva mesiace chodením po ordináciách s mojou najstaršou dcérou a posledných pár dní som sledovala jej mladšiu sestru, ako podstupuje operáciu bedrového kĺbu,“ napísala Angelina. Zároveň dodala, že to píše s vedomím svojich dcér. „Spoločne sme sa o tom bavili a podporili ma, aby som to zverejnila,“ tvrdí predstaviteľka Lary Croft. „Chápu, že prejsť zdravotnými výzvami a bojovať o prežitie a uzdraviť sa je niečo, na čo majú byť hrdé,“ píše Jolie.

Celý blog pritom hollywoodska herečka venovala najmä ženám a dievčatám počas medzinárodného dňa žien. Chcela tak dať najavo, že už mladé dievčatá si zaslúžia obdiv. Angelinine dcéry si uvedomujú, že ľudia potrebujú pomoc. „Sledujem svoje dcéry, ako pomáhajú iným. Moja najmladšia dcéra spoločne s jej sestrou sledovali sestričky a ďalší raz už pomohli aj ony. Videla som, ako všetky moje dievčatá s ľahkosťou všetko stopli a boli medzi prvými, kto pomohol iným a cítili radosť z toho, že môžu slúžiť tým, ktorých milujú,“ ospevuje svoje ratolesti. Celý tento blog pritom napísala herečka priamo z nemocnice, kde so svojimi dievčatami oslávila Medzinárodný deň žien.