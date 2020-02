Skúšajú to opäť: Brad Pitt a Jennifer Aniston spolu na dovolenke!

LOS ANGELES - Kedy si patrili k najkrajším párom Hollywoodu, neskôr prišiel rozvod. Dnes to však vyzerá, že si herci Brad Pitt (56) a Jennifer Aniston (51) opäť hľadajú k sebe cestu. A dokonca plánujú aj spoločnú dovolenku!

Niekdajšia Hollywoodska dvojica si preskákala už všeličím. Láska, ktorú v roku 2000 spečatili pompéznou svadbou, im nakoniec vydržala len päť rokov. Miláčik ženských sŕdc sa zaplietol s ďalšou kolegyňou Angelinou Jolie (44) a manželstvu po kríze definitívne odzvonilo. Pitt následne strávil s Angelinou dlhé roky, no aj v ich zväzku to začalo škrípať, až nakoniec došlo k rozvodu. Jennifer Aniston sa taktiež po druhýkrát vydala, no ani toto manželstvo herečke dlho nevydržalo.

Skúsia to znova?

V súčasnosti sú teda Brad aj Jennifer nezadaní a navyše sa zdá, že spolu dobre vychádzajú. Špekulácie o tom, že medzi exmanželmi to opäť iskrí, vznikli ešte v januári po udeľovaní cien americkej filmovej asociácie, kde objektívy fotografov zachytili Jen a Brada, ako sa spoločne tešia zo získaných ocenení. Neskôr sa stretli aj na odovzdávaní Oscarov.

Jennifer Aniston a Brad Pitt počas ich svadobného dňa. Zdroj: TASR

„Letmo sa pohladili po pleciach na afterpárty Guya Osearyho, ale vyhli sa akýmkoľvek ďalším prejavom náklonnosti,” povedal jeden z návštevníkov večierka pre portál heatworld.com. A zdá sa, že bývalé hrdličky si už brúsia zuby na dovolenku vo dvojici. „Plánujú spolu stráviť nejaký čas v exkluzívnom hoteli v LA, v bungalovoch San Vincente. Je to jediné miesto mimo ich domovov, kde môžu zostať v anonymite, keďže návštevníci musia pri príchode odovzdať svoje telefóny,” uviedol zdroj z okolia dvojice.

Dvojicu Jennifer Aniston a Brad Pitt by mnohí opäť radi videli spolu. Zdroj: Profimedia

Žeby v tomto prípade došlo na pravidlo, že stará láska nehrdzavie?