Príde Brad Pitt o deti? Angelina ho ženie na súd kvôli alkoholu... Navštevuje spolok anonymných alkoholikov!

LOS ANGELES – Taká obrovská láska to bola a v roku 2019 dostala posledný úder v podobe rozvodu. Brangelinu miloval celý svet a ešte pred pár rokmi milovali aj jeden druhého. Teraz však Angelina Jolie (44) poriadne šliape na krk Bradovi Pittovi (56). Rozhodla sa ho dať na súd kvôli starostlivosti o deti. Chce mu ich totiž vziať pre jeho alkoholickú minulosť a získať ich do svojej výhradnej starostlivosti.

Angelina Jolie sa rozhodla vystrčiť rohy a vytasiť všetky zbrane, aby získala deti do svojej výhradnej starostlivosti. V roku 2016 dostal Brad Pitt žiadosť o rozvod a v roku 2019 ich rozviedli. Celý súd, ktorý sa ťahal tri roky, však bol sprevádzaný ovplyvňovaním či blamážou. Za ovplyvňovanie vlastných detí bola predstaviteľka Lary Croft varovaná, tak sa stiahla. No teraz vyrazila opäť do boja. Za všetkým majú byť pritom závislosti jej exmanžela.

Angelina Jolie chce deti do výlučnej starostlivosti. Chce o ne pripraviť Brada Pitta. Zdroj: SITA

Brad a Angelina majú spolu 6 detí, no blížiaci sa súdny spor sa bude týkať len piatich z nich, keďže najstarší Maddox je už plnoletý. O tom, či Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13), Knox (11) a Viviene (11) budú zverení výlučne matke, by mal rozhodnúť súd na základe znaleckého posudku. Ten by mal hĺbkovo preskúmať ich vzťah s otcom a zistiť, či došlo k problémom či zneužívaniu a pokúsi sa vyhodnotiť, či majú hercove negatívne stránky dopad na výchovu detí.

Za všetko pritom môže alkoholická minulosť Brada Pitta. Napriek tomu, že Angelina súhlasila so striedavou starostlivosťou, nie je s ňou vôbec stotožnená a chce ju otcovi svojich detí odoprieť. Práve alkohol bol dôvodom, prečo sa jedna z najkrajších hollywoodskych dvojíc rozviedla a teraz sa na tento Bradov kix Angelina odvoláva. Jej ex mal totiž údajne pod silným vplyvom alkoholu v lietadle zaútočiť na najstaršieho syna.

Brad Pitt už vyše rok a pol chodí na stretnutia anonymných alkoholikov. Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

„Zašiel som tak ďaleko, ako to len išlo, teda som s pitím musel skoncovať. Všetci tí muži tam dookola sedia, sú zdieľni a úprimní spôsobom, aký som ešte nezažil. Je to bezpečné miesto, kde vás nikto nesúdi, takže nesúdite ani seba,“ vyjadril sa Brad Pitt v rozhovore pre New York Times. Na stretnutia anonymných alkoholikov chodí už rok a pol.

Vstúpil si teda do svedomia a začal na sebe pracovať. Posledného pol roka však deťom veľa času zrejme nevenuje. Už približne 6 mesiacov ho nebolo vidieť s deťmi na žiadnej spoločenskej akcii či kdekoľvek na verejnosti. Zato Angelina sa s nimi producíruje všade. Aj to by mohlo pri ďalšom súdnom pojednávaní o zverení do starostlivosti zavážiť v prospech herečky. Nuž, uvidíme, kto napokon vyjde z tejto bitky ako víťaz a kto ako porazený.

Angelina Jolie chce získať deti len pre seba. Zdroj: SITA