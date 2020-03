Kráľovná Alžbeta II. apeluje na Harryho: Opusti Meghan!

LONDÝN – Princ Harry (35) aj so svojou manželkou Meghan Markle (38) už odišiel do Kanady. Urobil tak však v hodine dvanástej, pretože už aj krajina javorových listov uzatvára hranice. Predtým, než odleteli, si však kráľovná Alžbeta II. (92) vzala svojho vnuka na súkromný rozhovor. Nie je totiž nadšená z jeho ženy a má pocit, že za vojnu v kráľovskej rodine môže práve ona. Preto žiada vnuka, aby ju opustil!

Harry a Meghan ešte v januári šokovali celý svet, keď vyhlásili, že chcú vystúpiť z kráľovskej rodiny. Ich oficiálny koniec v monarchii je plánovaný na posledný marcový deň, a tak si ešte počas minulého týždňa plnili svoje posledné povinnosti.

Už sa stihli vrátiť do Kanady, kde plánujú žiť, no urobili tak v hodine dvanástej. Ešte pred odchodom z Veľkej Británie však predsa len kráľovná Alžbeta II. mala apelovať na svojho vnuka, nech svoje rozhodnutie prehodnotí.

Hlava britskej monarchie si vraj zavolala svojho mladšieho vnuka na súkromný rozhovor. Možno to nedáva na sebe znať, no jeho odchod ju zasiahol. Údajne mala ryšavému princovi na rovinu povedať: „Rozveď sa, lebo budeš ľutovať,“ čím dala najavo svoj postoj k jeho manželke Meghan. Práve ona totiž môže podľa Alžbety za to, že v kráľovskej rodine panuje doslova vojna. „Harrymu povedala, že jediná možnosť, ako zachrániť rodinu a seba, je rozviesť sa so svojou americkou nevestou,“ tvrdí kráľovský zdroj podľa serveru Meaww.

To, že sa Harry a Meghan rozhodli vystúpiť z kráľovskej rodiny, je pre kráľovnú doslova zdrvujúce a nejeden zastáva názor, že za všetkým stojí práve hviezda seriálu Kravaťáci. „Alžbeta je zdevastovaná, že kvôli Meghan je kráľovská rodina vo vojne. Nemyslí si, že ich manželstvo prežije. Chce, aby z neho Harry vyviazol skôr, ako mu Meghan zlomí srdce. Len ho využíva k sláve. Lenže Harry jej kúzlu silne podľahol,“ tvrdí ďalej zdroj. Nuž, ako to napokon celé dopadne a či má kráľovná skutočne pravdu, to je nateraz vo hviezdach. No charakter Meghan, nech je akýkoľvek, sa zrejme čoskoro prejaví.