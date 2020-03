Kedysi najkrajšia tvár šoubiznisu, dnes... Ľudia neveria vlastným očiam!

NEW YORK - Stále rovnako atraktívna! Brooke Shields patrila svojho času medzi najatraktívnejšie hviezdy šoubiznisu. A hoci pribúdajúce roky desia mnohé ženy, táto kráska sa starnutia báť nemusí. Stále je rovnako šarmantná a atraktívna, čo dokazujú aj zábery z uplynulého týždňa. Človeku sa až neche veriť, že koncom mája oslávi 55. narodeniny.

Brooke Shield začala svoju kariéru modelky už ako 11-mesačné bábätko. Jej fotografia totiž bola použitá v reklame na mydlo. Stala sa detskou modelkou a v roku 1980, keď mala 14 rokov, bola v tom čase najmladšou kráskou na titulke Vogue. Mladá modelka sa začala postupne objavovať aj pred kamerami a s pribúdajúcim vekom sa stala majiteľkou najkrajšej tváre šoubiznisu.

Úspešná modelka a herečka oslávi koncom mája 55. narodeniny, avšak zjavom a charizmou stále hravo tromfne mnohé mladšie dámy. Brooke sa udržiava v skvelej kondícii a odmenou jej je výstavná postavička.

Krivkami sa Shields pochválila aj počas uplynulého týždňa, keď zavítala do newyorského divadla na premiéru Girl From The Nortu Country. Na sebe mala čierne šaty, v ktorých ale vôbec nevyzerala nudne. Na tvári jej totiž nechýbal krásny úsmev, ktorý je pre ňu poznávacím znamením.

Brooke Shields ani s pribúdajúcimi rokmi nestráca krásu a šarm. Zdroj: SITA

Brooke Shields nepatrí do starého železa. Zdroj: profimedia.sk