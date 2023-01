Bolestné PRIZNANIE krásnej herečky: V mladosti bola ZNÁSILNENÁ!

Krásna Brooke Shields už napísala o svojom živote dve knihy a s ponuku natočiť o sebe dokument bola oslovená už viackrát. Túto možnosť prijala až teraz a ako uvádzajú viaceré médiá, počin s názvom Pretty Baby sa bude zaoberať aj neľahkými obdobiami jej života. Hovoriť sa v ňom bude napríklad o jej komplikovanom vzťahu s matkou Teri Shields, ktorá bola alkoholičkou, či o traumatickej skúsenosti, ktorá herečku máta dodnes.

Ako uvádza New York Post, Brooke bola obeťou znásilnenia. Došlo k tomu po skončení vysokej školy. Meno muža herečka neprezradila, avšak uviedla, že sa stretli na večeri, na ktorej mali hovoriť o práci. On ju následne potom presvedčil, aby s ním išla na hotelovú izbu, odkiaľ jej chcel zavolať taxík. Keď boli na izbe, spomínaný muž na chvíľu odišiel a vrátil sa celkom nahý. „Zrazu bol priamo na mne. Bolo to ako wrestling a ja som sa bála, že sa zadusím,” uviedla Brooke, ktorá zostala ako paralyzovaná. „Úplne som stuhla. Myslela som si, že moje "nie" by malo stačiť. V hlave som si len hovorila - Ostaň nažive a potom vypadni,” dodala.

Spomínaný incident herečka nenahlásila. Navyše, z útoku dlho obviňovala samú seba. Po rokoch útočníkovi napísala list, na ktorý však nijako nezareagoval. Rozprávať o tomto traumatickom zážitku pre Shields nebolo jednoduché. Samotná režisérka dokumentu Lana Wilson veľmi ocenila, že napokon nabrala odvahu. „Je to niečo, s čím bojuje už dlho a stále sa s tým nedokáže zmieriť,” uviedla na margo toho.