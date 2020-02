Kardashianky sa pobili: Preboha, Kim, fakt si dala sestre lakťovku do ksichtu?!

Kim Kardashian a jej sestra Kourtney mali výmenu názorov.

Zdroj: YouTube

LOS ANGELES - To, že v rodine Kardashianiek to nie je vždy ružové, je známe. Často napríklad dochádza k stretom medzi Kim a Kourtney. Aj nová upútavka na ich šou je plná hádok medzi viacerými sestrami, no medzi týmito dvomi došlo aj k fyzickému stretu!