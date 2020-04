Známa kráska na archívnej FOTO: Po 3 deťoch má lepšie TELO ako za mlada!

LOS ANGELES - Zreje do krásy! Kourtney Kardashian je najstaršou zo sestier slávnej televíznej famílie. Trojnásobná mamička však nijako nezaostáva za mladšími súrodencami. Pri pohľade na archívne fotky treba dokonca uznať, že tromfla aj samú seba. Ako 41-ročná totiž vezerá oveľa lepšie, než na prahu dospelosti.

Postavička ako lusk! To rozhodne platí v prípade Kourtney Kardashian, ktorá pred pár dňami oslávila 41. narodeniny. Tmavovláska, ktorá má spoločne s celou famíliou reality šou Keeping With The Kardashians, sa totiž udržiava v skvelej forme pravidelným cvičením.

Odmenou sú jej sexi krivky, vďaka ktorým sa môže smelo pretŕčať v bikinách, či zvádzať mladších zajačikov. Trojnásobná mamička totiž má za sebou viacero románikov s mladšími mužmi.

Pri príležitosti nedávnych narodenín zverejnila Kourtney fotografiu z čias dospievania. Podobne, ako jej sestry preferovala výrazný mejkap. Za zmienku určite stojí i to, že aj po troch tehotenstvách má lepšiu figúru, než v tom čase.

Kourtney Kardashian na prahu dospelosti. Zdroj: Instagram

Kourtney Kardashian ako sexi štyridsiatníčka s troma deťmi. Zdroj: Instagram

Kourtney k narodeninám gratulovali samozrejme aj jej sestry. „Zbožňujem tvoju silnú vôľu robiť všetko, čo urobí tvoju dušu šťastnou. I lásku, ktorú máš pre svoje deti. Si tou najlepšou veľkou sestrou. Som nesmierne vďačná za naše krásne spoločné spomienky. Veľmi ťa ľúbim a už sa neviem dočkať, kedy toto všetko konečne skončí, aby sme to spolu mohli osláviť,” odkázala jej prostredníctvom instagramu Kim.