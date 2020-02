Hviezdna speváčka Duffy si prešla peklom: Znásilnili ma, nadrogovali a držali v zajatí!

Po veľmi dlhom čase sa Duffy ozvala fanúšikom na svojom Instagrame. Tí o úspešnej blondínke nepočuli už naozaj dlho a mnohí sa začali pýtať, čo sa so speváčkou stalo. Otázka zaujala aj jedného reportéra, ktorý sa ju rozhodol vyhľadať a osloviť. O to, čo mu následne speváčka vyrozprávala, sa včera rozhodla podeliť aj so svojimi priaznivcami.

„Pravdou je, a prosím verte mi, že už som v poriadku a v bezpečí, že ma znásilnili a zdrogovali a niekoľko dní ma držali v zajatí,” napísala Duffy. Čo sa presne stalo a kto stál za týmto ohavným činom, však zatiaľ neprezradila. Momentálne totiž sústredí všetku svoju silu na to, aby sa s traumatickým zážitkom vyrovnala. „Samozrejme, že som prežila. Uzdravenie chvíľu trvalo. Neexistuje žiaden ľahký spôsob, akým to povedať. Ale môžem vám povedať, že v poslednej dekáde, tisíckach a tisíckach dní som sa rozhodla, že chcem znovu cítiť slnko v mojom srdci a to slnko teraz opäť svieti.”

Britská speváčka Duffy prežila únos a znásilnenie. Zdroj: Instagram D.

Vo svojom príspevku vysvetlila aj to, prečo utíchla aj jej hudba. „Čudujete sa, prečo som nepoužila svoj hlas, aby som vyjadrila svoju bolesť. Nechcela som svetu ukázať smútok v mojich očiach. Pýtala som sa samej seba, ako môžem spievať zo srdca, keď je zlomené. A ono sa pomaly zahojilo,” vyznala sa.

Speváčka Duffy sa pred časom úplne stiahla z očí verejnosti. Zdroj: TASR

Kráska sa dnes cíti natoľko silná, že sa rozhodla vystúpiť aj verejne. Fanúšikom dokonca sľúbila, že v najbližších dňoch o všetkom prehovorí v otvorenom interiew, a vyzvala ich, aby jej posielali otázky, ktoré ich zaujímajú. Či prezradí detaily zločinu, ktorého súčasťou sa stala, sa tak dozvieme čoskoro.